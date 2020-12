WRC Kas Evansist saab kõigi aegade kõige ootamatum maailmameister? Eigo Kaljurand , täna 21:00 Jaga: M

KAS EVANS ŠOKEERIB RALLIÜLDSUST? Kes panustas hooaja eel briti tiitlivõidule, saab tema edu korral raha tagasi enam kui 50kordselt. Foto: Reuters/Scanpix

Autoralli hooaja viimane etapp sõidetakse sellel nädalalõpul Itaalias Monza ringrajal ja selle ümbruses. Tiitlisoosikuna läheb võistlusele vastu Toyota piloot Elfyn Evans, kelle edu tiimikaaslase Sebastien Ogier' ees on 14 ja Hyundai piloodi Thierry Neuville'i ees 24 punkti. Hooaja eel Evansi üldvõidule panustanu saaks briti edu korral raha tagasi enam kui 50kordselt. Kas ta oleks aegade kõige ootamatum tšempion?