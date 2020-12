Rahvusvaheline autoliit asus uurima Grosjeani kohutavat õnnetust 

Kuigi Grosjean pääses vastu ootuseid hästi, on rahvusvaheline autoliit (FIA) asunud juhtunut uurima. Planetf1.com portaali andmetel pole nimelt loogiline, et üks vormel selliselt üleüldse pooleks murdub või põlema süttib. Seega on FIA esindajatel, mille üle mõtiskleda. Uurimise käigus kogutakse infot alates kiivrist kuni sõitjate muude riiete ning autosiseste tulekustutussüsteemideni.