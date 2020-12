39aastane kahekordne maailmameister lubati noorte sõitjate tutvustuspäevale 

Nimelt on kaks päeva pärast hooaja viimast etappi kavas testipäev, mis on mõeldud sõitjatele, kes pole kaasa teinud rohkem kui kahel F1 etapil. Kuigi Alonsol on neid oma CV-st ette näidata 311 starti, lubati ka tema noorte konkurentidega mõõtu võtma.

„Oleme palju panustanud noorsõitjate arendamisse ja seda on teinud ka Fernando. Tema jaoks on see järjekordne samm, ta on teinud väsimatult tööd, et 2021. aastaks võimalikult hästi valmis olla.“