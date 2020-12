VIDEO | Inglismaa jalgpallilegend rääkis Maradona kohta vahva loo: „Tunnistasin talle enne mängu, et olen joogine. Diego vastas, et ära muretse, ma olen ka!“ 

„Ühel heategevusmängul. Mäletan, et tahtsin välgumihklit ja nägin staadioni eest kaugelt mingit pisikest vennikest — mütsi ja suure sigariga. Läksin siis tema juurde ja küsisin välgumihklit. Mees pööras ringi ja see oli Diego — hakkasin naerma. Jagasime veidi sigarit ja me klikkisime päris hästi,“ meenutas Cascoigne, kes sarnaselt Maradonaga on elus liigse pidutsemisega impus olnud.