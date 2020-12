VIDEO | NBA staari kindlalt nokauteerinud vastuoluline Youtuber tahab poksida Conor McGregoriga 

Robinson käis põrandal rohkem kui ühe korra, aga lõplikult saadeti ta ööbikuid kuulama juba teises raundis. Paul on oma võimete osas väga enesekindel ning järgmiseks kutsus ta välja MMA superstaari Conor McGregory.

„Mul on oskused ta alistada. Ma olen sparrinud inimestega, kes on temaga sparrinud ja oleme poksi osas samal tasemel. Lisaks on meie talentide vahe oluliselt väiksem, kui oli tema ja Floydi (Mayweather) vahel,“ kinnitas Paul.