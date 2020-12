Jalgpall Kõikide jalgpallifännide unistus saab teoks? Messi ja Ronaldo hakkavad samas klubis mängima? Toimetas Oliver Lomp , täna 13:31 Jaga: M

Neymar, Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo - kas tõesti uuel hooajal ühes tiimis? Foto: Reuters/Scanpix

Viimastel päevadel on ägenenud kuulujutud, et maailma parim jalgpalluri Lionel Messi siiski lahkumas FC Barcelonast ja kõige tõenäolisem sihtpaik on prantslaste PSG.Nii Neymar kui ka näiteks Leandro Paredes on isiklikult meedia vahendusel Messit klubisse kutsunud ning et argentiinlane pole Barcelonas juba aastaid õnnelik, muutub üleminek üha tõenäolisemaks.Kuna koroonakriisist on terve maailma jalgpall kannatada saanud, siis juba kuid on räägitud ka Torino Juventuse plaanist oma suurim staar Cristiano Ronaldo maha müüa.