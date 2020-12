Schumacherit ootab sel nädalavahetusel ees elu tähtsaim võitlus 

Schumacher on tabeliliider suuresti stabiilsuse tõttu. Ta on koguni neljal etapil mahtunud mõlemas sõidus poodiumile, mis on F2 sarja rekord ning hoolimata noorusest on ta üsna küps sõitja. Näiteks eelmisel samuti Bahreinil peetud osavõistlusel oli tunda, et ta võtab sõite pigem rahulikult, et kindlustada Ilotti edestamist. Seepärast sai ta tasuks neljanda ja seitsmenda koha Ilotti teise ja 16nda vastu. Kuna teise koha punktid on aga magusad, sisi kahanes Schumacheri 22puntkiilne edu eelmisel nädalavahetusel 14 peale.



On selge, et Schumacher iga hinna eest „vajutama“ ei lähe, sest katkestamine viks juba võrduda katastroofiga, ent samal ajal ei saa ta võistlust ka liiga rahulikult võtta. Igal juhul olevat sellise mõõduka pinge all sõitmine Scumacheri närvidele heaks proovikiviks. Kui ta teeb oma töö ära eeskujulikult, võib tema palganud Haasi vormel-1 tiim ilmselt rahulikumalt hingata, sest nad on teinud õige valiku.