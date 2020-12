Kõigi aegade parimaks valitud rallilegend astus skeptikutele vastu 

„Kui Elfyn võidab tänavuse sarja, siis on ta maailmameister. Kui sa oled võitja, siis järelikult on sul kõige rohkem punkte,“ selgitas Sainz inimestele, kes arvavad, et 2020. aasta maailmameister pole võrreldav eelnevatega. Skeptiliselt on seitsme etapiga hooaega suhtunud ka Evansi lähim jälitaja Sebastien Ogier.