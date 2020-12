VIDEO | Neuville'i kurb päev: „Olen väga pettunud.“ 

„Meie jaoks oli see väga raske päev, poleks uskunud, et oleme juba väljas. Tegin kõigepealt sõiduvea, sõitsin vastu betoonplokki ja kahjustasime vedrustust. Lõpuks sõitsime läbi vee ja mootor jäi seisma,“ rääkis ta WRC kanalile.

„Olen väga pettunud, kaks halba asja said kokku. Poleks arvanud, et sõit lõppeb veetakistuses. Usun, et homme oleme taas rajal. Seda juhul, kui mootor on korras, aga usun, et on.“