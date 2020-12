Vehklemine VINGE EDULUGU: Haapsalu vehklemisdünastia särab juba 70 aastat! Peeter Nelis: „Isa utsitas kõiki end täiendama.“ Deivil Tserp, Haapsalu–Tallinn , täna 19:55 Jaga: M

GALERII

KOLM PÕLVKONDA: Endel Nelise nimelises vehklemishallis tegutsevad spordikorüfee poeg Peeter (taga paremal), tütar Helen (ees paremal), tütretütar Brit ja tütretütre poeg Rico-Janree. Foto: Martin Ahven

Eesti vehklemise grand old man Endel Nelis saanuks tänavu 95aastaseks ja Haapsalus on alaga edukalt tegeldud seitse kümnendit. Legendaarse spordimehe maine teekond lõppes küll 27 aastat tagasi, ent tema poeg Peeter ja tütar Helen hoiavad latti endiselt kõrgel. See vägev triumfiretk vältab suure tõenäosusega vähemalt ühe sajandi, sest valdkonnas hakkavad kanda kinnitama nii dünastia kolmas kui ka neljaski põlvkond.