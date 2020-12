Eesti korvpallikoondise EM-unistuse saatus selgub Permis 

Eestil on pidada veel kolm matši: Põhja-Makedooniaga, Venemaaga ja Itaaliaga. Seni on meil kolmest mängust kirjas võit ja kaks kaotust. Itaalia on korraldajana juba EM-pileti lunastanud, seega tuleb Eestil edestada lõpuks kas Venemaad või Põhja-Makedooniat.