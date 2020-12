Ott Tänak: pead sajaprotsendiliselt keskenduma, et aru saada, kus on piirid 

„Siinsed olud on unikaalsed ja kuuluvad kogu aasta kõige keerulisemate sekka,“ rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. „Sõita asfaldil, mis vaheldub kruusaga, on isegi kõige paremates oludes keeruline. Te ei oska isegi ette kujutada, kui raske on see praeguse ilmaga - eriti ilma esiautota. Pidime olusid ise lugema, keskendusime pinnasele, et mõista, milline on pidamine. Pead sajaprotsendiliselt keskenduma, et aru saada, kus on piirid, sest kui surud liiga palju, siis on igal pool mingi asi, millele võid otsa sõita.“