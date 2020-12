VIDEO | Jasikevicius näitas Žalgirisele koha kätte! Raieste võitis! 

Barcelona võitis Kaunases avaveerandi 17 : 14 ja läks pikemaks vaheajaks juhtima 39 : 33. Ka kolmanda veerandi järel püsis nende edu ning viimaselgi kümnel minutil ei suutnud leedulased mängu pööret tuua.

Barcelona on üheksa võidu ja kahe kaotusega tabeli tipus. Baskonial on kuus võitu ja viis kaotust, Žalgirisel on viie võidu kõrvale kogunenud seitse allajäämist.