Ained segi ajanud dopinguarst Schmidt seadis atleedi tervise ohtu 

Dopinguarst Mark Schmidti kohtuprotsessi 16. päeval selgus, et 42aastane mees süstis ekslikult oma kliendile methemoglobiini. Tegu on ainega, mis on osaliselt saadud hiirte, kasside, veiste või elevantide verest, kuid mis pole võimeline hapnikku transportima ning on sportlasele dopinguainena kasutu ja ohtlik.