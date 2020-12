Eesti võimlemisliidu presidendina jätkab Peeter Tishler 

„Mul on väga hea meel kõrge usalduse üle EEVL presidendi valimistel. Samuti olid ühtlaselt kõrged juhatuse liikmetele antud hääled, mis näitab usaldust kogu juhatusele. Positiivne on see, et juhatusse valiti uus inimene Ida-Virumaalt. Olukord koroonaviirusega ja lähenev olümpia paneb Võimlemisliidu juhatusele kõrged ootused. Anname endast parima, et keerulisel ajal toime tulla,“ sõnas värske president.