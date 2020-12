Kergejõustiku maailmameister sai nelja-aastase võistluskeelu 

Kergejõustiku puhtuse eest võitlev organisatsioon Athletics Integrity Unit (AIU) teatas, et 32aastase Marõna Arzamasava võistlusväline test näitas LGD-4033 ehk ligandrooli kasutamist. Aine on dopingunimekirjas, sest stimuleerib lihaste kasvu.

Valgevenelanna sõnul jõudis keelatud aine tema organismi toidulisanditest. AIU distsiplinaarkolleegium leidis, et tegu polnud siiski hooletusega ja talle määrati nelja-aastane võistluskeeld. Arzamasava võib otsuse edasi kaevata spordiarbitraažikohtusse.

Arzamasava võitis 2015. aastal Pekingis 800 m maailmameistritiitli, joostes seal isikliku rekordi 1.57,54. Tema auhinnakapis on ka 2014. aasta EMi kuld. Rio olümpial jõudis ta finaali, kuid jäi seal seitsmendaks.

Marõna on pärit sportlikust perest, sest ta ema Ravilja Agletdinova tuli 1986. aastal Euroopa meistriks 1500 meetri jooksus. AIU andmebaasi järgi on Arzamasava üheksas Valgevene kergejõustiklane, kellel on dopingukeeld. AIU peab Valgevene koos Bahreini, Etioopia, Keenia, Maroko, Nigeeria ja Ukrainaga kõrgeima dopinguriskiga riikideks.