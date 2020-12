Laskesuusatäht kaalub karjääri lõpetamist: tunnen, et lähen hulluks 

30aastane Tiril Eckhoff on olümpiavõitja ja kuuekordne maailmameister, kuid tema selle hooaja algus on ebaõnnestunud. Eelmisel nädalavahetusel Kontiolahti tavadistantsil tegi norralanna seitse möödalasku, kaotas Dorothea Wiererile enam kui kuue minutiga ja lõpetas 67. kohal. Punktidele ei jõudnud ta ka sprindis. Esimene helgem võistlus oli tal sellel nädalal, kui ta lõpetas sprindis kaheksandana, kuid ka siis jäi Eckhoff esikohast enam kui minuti kaugusele.

Norralanna andis kohalikule telekanalile TV2 mustades toonides intervjuu. "Kui saan koroona, on minuga lõpp. Või vähemalt minu karjäär on siis läbi," ütles Eckhoff, kelle sõnul on praeguses olukorras väga keeruline leida motivatsiooni.

"See, et suusatan ringi ja lasen märke, ei päästa inimkonda. Ma arvan, et sport pole praegu eriti oluline. Seetõttu on mul raske võistlustel särada ja esineda. Ma ei tunne spordist eriti rõõmu," vahendas Iltalehti naise sõnu.

Eckhoff on isolatsioonis üritanud järgida karmi režiimi. Samas kumiseb ta peas mõte võimalikust nakatumisest, sest mitmed tema sõbrad on juba koroona saanud.