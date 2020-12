FIS pidas koondistega kriisikoosoleku: norralased näevad igas valdkonnas negatiivseid asju 

Rahvusvaheline suusaliit pidas reedel kriisikoosoleku, millest võtsid osa pea kõigi suusaliitude juhid ja rahvuskoondiste arstid. MK-sarja edasine hooaeg on väikese löögi all, sest Soome, Rootsi ja Norra teatasid, et nende sportlased kahel järgneval etapil ei võistle. FISi murdmaasuustamise võistluste juhi Pierre Mignerey sõnul oli kõige häälekam Norra.