Elfyn Evans: mul oli tunne, et sõidan liiga aeglaselt 

Evans jäi WRC kanalile intervjuud andes endale omaselt rahulikuks. „Meil oli tegeltikult puhas sõit, kuni hakkas lund tulema. Mul oli tunne, et sõidan liiga aeglaselt... Sõitsin lihtsalt puhtalt. Suuremal osal kiiruskatsest olin üllatunud, kui hea on meie pidamine. Lõpuks muutus pinnas ja kui pidurdasin, siis olime justkui klaasil. See tuli mulle suure üllatusena,“ ütles Evans.

„Mäng on nüüd suuremas osas läbi. Mul polnud mõtet lihtsalt taga istuda, igaüks pidi mingeid riske võtma. Tegelikult oli mul legendis kirjas, et pinnas muutub, kuid me ei oodanud, et see on nii ekstreemne. Vabandan meeskonna ees, sest võistkondlikult oli meie seis väga hea. Meil on fantastiline auto ja meeskond.“