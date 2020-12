Ott Tänak: pärastlõunal muutus mäng täielikult 

Tänak hoidab aga kolmandat kohta ning peamine eesmärk on tuua võimalikult palju punkte, et kindlustada Hyundaile võistkondlik MM-tiitel. Esikohal on Sebastien Ogier, kes kihutab karjääri seitsmenda individuaalse tšempionikarika suunas. Kui aga Ogier peaks pühapäeval eksima ja katkestama, võib ka Tänak veel tiitliheilluses oma sõna sekka öelda.