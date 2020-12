Heas hoos Selver tegi tuule alla ka valitsevale Eesti tšempionile 

Renee Teppan tõi võitjate kasuks 20, Andrus Raadik 15 ja Kristo Kollo 11 punkti. Pärnu parim oli Kristaps Platacs 17 silmaga. Selverile oli see kolme kaotuse kõrvale neljandaks võiduks. Ka Pärnul on neli võitu, kuid kirjas on viis kaotust.