Rattamaailma kõige mainekama auhinna teenis endine suusahüppaja 

Pärast Touri saavutas Roglič esikoha Liège-Bastogne-Liège'il ja lõpetas hooaja Vuelta üldvõiduga ning on kõrgeimal kohal maailma aasta edetabelis, vahendas Spordipartner.ee .

„Vaatasin võitnute nimekirja ja mõistsin, et tegemist on väga tähtsa auhinnaga. Tahan südamest tänada kõiki inimesi, kes minu poolt hääletasid. Kuna hääletusel osales ajakirjanikke kõikjalt maailmast, siis puudutab see mind tugevasti,“ lausus Roglič.