Mercedese pealik koroonaviirusesse nakatunud Hamiltoni kohta: ega tal väga hästi ei lähe 

Tänavusel hooajal juba tiitli kindlustanud Hamilton andis positiivse koroonaviiruse proovi ja peab seetõttu olema eneseisolatsioonis. Wolff kommenteeris, et ta pole päris kindel, kust seitsmekordne maailmameister nakkuse sai, kuid ilmselt oli tegu ühe privaatse üritusega Dubais, vahendas The Sun.

Hamiltoni seisundi kohta rääkis Mercedese pealik nii: „Lewisel ei ole kõik hästi. Koroonaviirus on miski, mida me ei peaks kergelt võtma. Lewis on praegu heades kätes, see on peamine. Tal on mõõdukad sümptomid.“