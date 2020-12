KINDEL: põlevast masinast pääsenud Grosjean hooaja viimasel etapil starti ei lähe 

Grosjean, kelle leping Haasiga selle hooaja lõpus otsa saab, hellitas lootust, et saab hooaja viimasel etapil Abu Dhabis taas oma autosse istuda, ent värske info järgi on ta siiski otsustanud sellest loobuda.

„Teatan suure kurbusega, et ma ei ole võimeline osalema ja oma tiimiga koos olema hooaja viimasel Abu Dhabis peetaval etapil,“ vahendas mehe sõnu formula1.com. „Oleme koos arstiga proovinud taastuda ja mu käsi ravida nii palju kui võimalik, aga mu taastumise ning tervise riskid on liiga suured. Seega olen otsustanud, et ma ei lähe etapile. See on mu elu üks raskemaid, aga kindlasti üks targemaid otsuseid. Tunnen oma tiimist puudust, aga toetan neid nagu alati,“ sõnas Grosjean.