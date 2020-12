Rapla loputas Tartut, Müürsepa hoolealused said kuuenda järjestikuse kaotuse 

Rapla võitis avaveerandi 13 silmaga ja poolaja 43 : 22. Mängu lõpuks kärises vahe 27-punktiliseks, kui kodumeeskond võttis hooaja seitsmenda võidu skooriga 86 : 59. Taaskord oli tartlased hädas korvialuses võitluses. Aasta alguses Tartu Ülikooli mängu vedanud Will Rayman kolis novembri lõpus Saksamaa kõrgliigasse ning taas said vastaste pikad lustida.

TalTechil on sarnaselt Tartu Ülikoolile ja Rakvere Tarvale 4 võitu, Kalevil on kirjas 2 võitu, millega ollakse liigatabeli punane latern. Kalev/TLÜ võitis viimati oktoobri lõpus, kui suudeti 85 : 65 üle olla TalTechist, seejärel on tiim viimased kuus matši pähe saanud.