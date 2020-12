PAHANDUS: PSG vallandas koroona- ja seksiskandaali sattunud vutimängija 

Kaks aastat tagasi süüdistati Jesés oma elukaaslase petmises, möödunud kuul jäi ta piltidele Kanaari saartel toiminud peol, kus ta ignoreerides sotsiaalse distantsi hoidmist ega kandnud maski. PSG juhil Nasser Al-Khelaifil viskas kopsu üle maksa ja klubi teatas sellel nädalavahetusel, et atleedi leping lõpetatakse enneaegselt.

"Paris Saint-Germain ja Jesé on kokku leppinud mängija lepingu lõpetamises, mis muidu lõppenuks 2021. aasta 30. juunil," seisis ametlikus teates. "Klubi soovib ülejäänud professionaalseks karjääriks Jeséle parimat."

Jesé eraelu on tormiline. Oma teise poja sünnist sai ta 2016. aastal teada Instagrami kaudu, kus lapse modellist ema Aurah Ruiz väitis, et hispaanlane on imiku isa. Ehkki Jesé esiti eitas väidet, siis DNA-test tõestas isadus.