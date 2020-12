Elfyn Evans: ma ei kahetse midagi 

Evansil oli hooaja viimase etapi eel Sebastien Ogier' ees 14-punktine edu. Tänavu Rootsi ja Türgi ralli võitnud britt oli MM-tiitlis kinni laupäeva pärastlõunani, kui ta sõitis kurvis teelt välja ja lõpetas kraavis. Sellal kui Ogier' kindlustas oma seitsmenda tiitli, leppis Evans punktikatselt teenitud kolme silmaga.

31aastane britt lükkas tagasi jutud, et ta riskis Monzas liialt. "Ma ei kahetse midagi. Arvan, et meie lähenemine oli ralli jaoks õige," jätkas Evans. "Minu meelest oli mu kiirus ja sõidustiil normaalsed. See polnud sunnitud sõidurütm ja ma ei võtnud suuri riske. Muidugi võib sellistes tingimustes tulla üllatusi. Seekord läks lihtsalt nii, aga saime juurde enesekindlust teadmisest, et suudame esikoha eest võidelda."

Evans ootab juba 2021. aastat, sest Monte Carlo rallini on aega veidi üle kuue nädala. Samas netis Evans, et Ogier' vääris tänavu tiitlit ja tema vastu on keeruline saada ka järgmisel hooajal.