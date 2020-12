Sakhiri GP: rehvidraama röövis Russellilt esikoha, karjääri esimese võidu võttis avaringil viimaseks jäänud Perez 

Tiim keeras Russellile alla Bottase rehvid, mis on reeglitega keelatud ja mees pidi peagi uuesti boksist läbi käima. Kuna britt sõitis minema soomlase rehvidega, siis pani Mercedes Bottase masina alla uuesti jalavarjud, millega ta boksi sõitis.

Ootamatult tõusis etappi juhtima marulise tõusu teinud 30aastane Perez, keda viiendalt kohas asus jälitama Russell. Britt tõusis teisele kohale, kuid siis selgus, et tema rehv on katki ja mees pidi taas boksi keerama.

"Olen sõnatu. Loodan, et see pole unenägu. See võttis mul aega kümme aastat. Ma ei tea, mida öelda. Peale esimest ringi oli sõit minu jaoks justkui läbi, aga ma ei andnud alla," ütles võitja peale etappi.