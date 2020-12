Mercedese tiimi boss rehvisegaduse kohta: see läks ikka täiesti p***e 

Sakhiris sõidetud etapil olid seekord Mercedese eest väljas Valtteri Bottas ja George Russell, kes asendas koroonaviirusesse nakatunud Lewis Hamiltoni. Kvalifikatsioonis said mehed vastavalt kirja esimese ja teise aja, aga kui pühapäeval läks võidusõiduks, ei suudetud oma edu ära kasutada.

Nimelt olid Mercedese mehed küll kihutamas kaksikvõidu poole, kuid kui 64. minutil sõitis seina Jack Aitken, tuli rajale turvaauto. See oli aeg rehvivahetuseks, kuid Bottase ja Russelli rehvid aeti segi ehk tiim keeras Russelli vormeli alla Bottasele mõeldud rehvid, mis on reeglitega keelatud ja britt pidi peagi uuesti boksist läbi käima. Kuna ta sõitis minema soomlase rehvidega, siis pani Mercedes Bottase masina alla uuesti jalavarjud, millega ta boksi sõitis. Hiljem selgus, et üks Russelli rehv on katki ja ta pidi taas boksi minema. Kokkuvõttes võitis etapi Sergio Perez, Bottas sai kaheksanda ning Russell üheksanda koha.