KOROONAGA EI JAMATA: NBA plaanib rikkujatele jagada karme karistusi 

ESPN vahendas, et maailma tugevaim korvpalliliiga on koostanud 158lehelise ohutusjuhendi, mida hakatakse detsembri lõpus algaval hooajal rakendama. Mängijate tervise eest hoolitsevas dokumendis on kirjas, et liiga esindajad võivad teha tiimidele etteteatamata külastusi, et kontrollida, kas ohutusnõuetest peetakse korralikult kinni.