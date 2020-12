Toyota president: me ei võitnud võistkondlikku tiitlit, sest masinast ja tiimist on midagi puudu 

„Olen tänulik, et ta on valinud meid oma tiimiks ja võitleb koos meiega. Kahjuks ei võitnud me võistkondlikku tiitlit. Arvan, et selle põhjuseks on asjaolu, et meie WRC Yarisest on midagi puudu ja samamoodi on miskit puudu ka tiimist,“ kõlas Toyoda veidi kummaline sõnum.