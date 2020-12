Ukrainasse eurosarja „mulli“ mängima sõitnud Saaremaa meeskonna bussi tabasid tehnilised probleemid 

Et Saaremaa sai koduses Credit24 Meistriliigas ja karikavõistlustel kolm kaotust Selver Tallinnalt, on meeskonna enesekindlusele mõjunud. „Ega see meeldiv pole ja emotsioonid olid vastavad. Aga me püüame taas enesekindluse leida ja mängida oma tegelikul tasemel. Peame võitlema ja näitama, et suudame vaimselt kosuda. Ka on kõigil suur tõestamise vajadus, mis pole sugugi halb,“ ütles juhendaja.