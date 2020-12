Tänak: ma ei unusta kunagi oma esimest hooaega Hyundai sõitjana 

„Kindlasti ei unusta ma oma esimest hooaega Hyundai sõitjana,“ sõnas eestlane, kes mullu tuli maailmameistriks Toyota masina roolis. Tänavu jäi sõitjate arvestuses Tänaku saagiks kolmas koht. „Meil olid mõned paremad hetked – näiteks Eestis mu esimene võit selle meeskonna eest -, aga kahjuks olid ka mõned halvemad momendid. Siiski olen väga rahul, et olen osa sellest tiimist ja saan jagada võistkondlikku tiitlit. Mulle avaldas väga muljet see, kuidas kõik keerulistes pandeemiaoludes reageerisid ning see saavutus (võistkondlik meistritiitel- K.P.) on selle raske töö ja järjekindluse vili.“

Teine Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes pidi hooaja viimasel rallil Monzal katkestama, lõpetas hooaja neljandal kohal. Ta tunnistas, et kõik ei läinud plaanipäraselt. „Tegemist ei olnud päris sellise hooajaga nagu planeerisime, aga olen rahul, et saame kõik koos tähistada meeskondlikku tiitlit. Minu jaoks isiklikult oli hooaja tipphetk pandeemiaeelne võit Monte Carlos. See oli väga eriline tulemus, mis andis aastale õige alguse. Loomulikult muutus olukord kiirelt pärast seda, aga imetlen meeskonna võimekust teha palju tööd ja mitte kunagi alla anda. Just see suhtumine tagab WRC meistritiitleid,“ rääkis belglane.