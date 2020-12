PAHANDUS: hokiliigas KHL on üle 500 koroonajuhtumi 

Ametlike andmete põhjal on Vene riik üks suurimaid koroonaviiruse käes vaevlejaid. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul on riigis diagnoositud 2,5 miljonit nakatumist ja COVID-19 tõttu on surnud üle 43 000 inimese. Samas peljatakse, et numbrid pole täpsed ja reaalsuses on haigestunuid veel enam.