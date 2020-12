Laskesuusakaunitar Wierer ootas Soomest pääsemist: see on väga kummaline koht 

Laskesuusaringkonnas ringlesid möödunud nädalal jutud, et MK-sari võib Soome jääda ka kolmandaks nädalaks, sest Austrias Hochfilzenis on koroonaolukord väga keeruline. Rahvusvahelise Laskesuusaliidu peasekretär Niklas Carlsson teatas lõpuks, et sportlased siiski pääsevad Karjalast.

"Jah, jah! Olen väga õnnelik," rõõmustas kolmekordne maailmameister Dorothea Wierer. "Me vajame päikest. Siin ei näe päikest sisuliselt üldse."

30aastase itaallanna sõnul on Soome väga imelik riik. "Tegemist on äärmiselt kummalise paigaga. Itaalias pole selliseid kohti, kus oleks kogu aeg nii pime. Ka valgustuse käes on meie jaoks võõras sõita," vahendas Iltalehti Wiereri sõnu. "Minu energiatase on siin väga madal, sest ma ei saa aru, kas on õhtu või hommik."

Itaalia koondislase mured peegelduvad ka tulemustes. Möödunud kahel hooajal üldkokkuvõttes MK-sarja võitnud Wiereril polnud varasematel aastatel Kontiolahtis võitnud. Kurb seeria lõppes 28. novembril, kui ta lasi 15 km sõidus nulli ja lõpetas esikohal. Samas ülejäänud võitlused läksid tal aiataha, sest peale Soome etappe on Wierer MK-sarjas 113 punktiga alles üheksandal kohal.

MK-sarja kümme parimat Foto: Ekraanitõmmis