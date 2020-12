Eesti jalgpallikoondis sai teada 2022. aasta MM-valiksarja vastased 

19.19 - Ülekanne on kestnud 20 minutit ja ikka pole midagi toimunud. Kiiresti selgitatakse ära, et Armeenia - Aserbaidžaan, Gibraltar - Hispaania, Kosovo - Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo - Serbia, Kosovo - Venemaa, Venemaa - Ukraina omavahel kohtuda ei saa. Lisaks on talveriigid, kelle seast võib ühte alagruppi kuuluda maksimaalselt kaks tiimi. Ilmselgelt kuulub nende hulka ka Eesti. Kas ainult mulle tundub, et loosimine läheb iga aastaga aina keerulisemaks?

19.20 - On ka teatud piirangud pikkade reiside vältimiseks. Näiteks Aserbaidžaan võib kolmikust - Island, Gibraltar, Portugal - kohtuda vaid ühega. Uhh... Lihtsam on vist sellesse segapuntrasse mitte keskenduda ja küll teleekraanilt selgitatakse asjad lahti.

19.22 - Loosimine algas! Lõpuks! Alagruppidesse sätitakse Belgia, Prantsusmaa, Inglismaa, Portugal, Hispaania, Itaalia, Horvaatia, Taani, Saksamaa ja Holland, kellele hakatakse vastaseid otsima.

19.36 - Esimesed kolm potti on loositud:

A: Portugal, Serbia, Iirimaa

B: Hispaania, Rootsi, Kreeka

C: Itaalia, Šveits, Põhja-Iirimaa

D: Prantsusmaa, Ukraina, Soome

E: Belgia, Wales, Tšehhi

F: Taani, Austria, Šotimaa

G: Holland, Türgi, Norra

H: Horvaatia, Slovakkia, Venemaa

I: Inglismaa, Poola, Ungari

J: Saksamaa, Rumeenia, Island

"Sinna gruppi tahaks küll saada," sõnas Tiisler Prantsusmaa, Ukraina ja Soomega mehitatud D-gruppi vaadates. "Samas see on viiene grupp, aga seal me oleksime need viiendad."

Ühest küljest olen nõus, et saaks üle lahe sõita Soome ja ka Prantsusmaaga madistada, aga samas on seal juba kaks talveriiki, mistap reaalsus Eesti sinna sattuda ei saa. Paistab, et segaduses pole ainult mina. Ideaalis võiks Eesti vist ikkagi kuuesesse gruppi kukkuda. Oleks lootust natukenegi punkte saada.