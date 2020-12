Pariisi olümpial jagatakse medalid breiktantsus 

Pariisi olümpiamängude korralduskomitee tegi eelmisel aastal ettepaneku nelja uue spordiala kaasamiseks ja ootas ROKi juhatuse lõplikku kinnitust. Esmaspäeval teatas organisatsiooni president Thomas Bach, et soovile tuldi vastu.

Alates Tokyo mängudest saavad olümpia võõrustajad valida mängudel olevaid spordialasid, et nad saaksid riigis suuremat tähelepanu. Surf, sportronimine ja rulasõit kuuluvad ka 2021. aastal toimuvate Tokyo olümpiamängude kavva, lisaks võisteldakse Jaapanis karates. Pariisis lisandub uue alana breiktants.

Reutersi sõnul soovib ROK meeleheitlikult värskendada mängude spordiprogrammi, et see oleks meelepärasem sponsoritele, rahvusringhäälingutele ja noorematele fännidele,

Õhtulehe vanemad lugejad võivad breiktantsuga tutvuda RUN DMC ja Jason Nevins 1997. aasta videost "It's Like That".