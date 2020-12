Aivar Pohlak: Karel Voolaid pigem ei jätka, peatreeneri kohale kaks kandidaati välismaalt 

„Loosimist võib vaadata kahe nurga alt, sportlikult ja emotsionaalselt. Emotsionaalselt võib öelda, et [ühtegi Euroopa gigantidest me ei saanud ja] peame leppima Belgiaga, või siis Gareth Bale’i või Ryan Giggsi fännid saavad näha Walesi.

Samas FIFA edetabeli põhjal on esimese kolme loosipoti meeskondadest meie grupp kõige tugevam. Varem oleme mängudest Walesi ja Tšehhimaaga kogenud ainult negatiivseid emotsioone, Belgiat küll 2009.aasta oktooris korra võitsime, kuid ka nendega on kogemused pigem negatiivsed.

Ratsionaalselt ehk võimalike punktide kogumise mõttes oleks soovinud kuueliikmelist gruppi, samas Valgevene jaoks oleme pigem meie olnud need, kes neile negatiivseid emotsioone põhjustavad, nii et mängud meiega on maksnud ka nende peatreenereile töökoha,“ rääkis Pohlak

Ta jätkas: „Meie sportlik eesmärk on see, et vältida alagrupi viimast kohta. Samas tuleb valiktsüklit kasutada selleks, et viia lõpule põlvkondade vahetus ning valmistada rahvuskoondis ette 2022. aasta märsis toimuvaks rahvuste liiga play-out’iks ning sealt edasi uueks rahvuste liigaks ja EM-valikturniiriks.“

Ühtlasi kinnitas Pohlak, et kuigi koondise praeguse peatreeneri Karel Voolaiu leping kehtib selle aasta lõpuni, siis ametis ta pigem ei jätka. Siiski on Voolaid üks kolmest nimest, keda 12. detsembril kogunev alaliidu juhatuse koosolek peatreenerina arutab. Ülejäänud kaks kandidaati on välismaalased, kellest mõlemaga on sel teemal ka suheldud. Lisaks on n-ö varunimekirjas kolm nime, kuid nemad Pohlaku sõnul esimesse valikuringi pigem ei pääse.

Uus peatreener loodetakse paika saada 19. detsembriks, kuid juba praegu on selge, tema esimesed mängud koondise tüüri juures saavadki olema järgmise aasta märtsis algavas MM-valiktsüklis.