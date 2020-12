Talisport Eesti naise pöörane hobi: „See on täielik eneseületus, kui jõuan ühes tükis finišisse.“ Kadi Parts , täna 20:01 Jaga: M

Kristi Seppa sõidab uisukrossi kolmandat hooaega. Foto: Erakogu

Hoki, jääpall, downhill'i rattasõit ja nüüd ainsa eestlannana ka uisukross – just nende aladega tegeleb 33aastane Kristi Seppa. Ta tunnistab, et kuna kardab tohutult nii kiirust kui ka kõrgust, on jäisest uisukrossirajast allakihutamine tõeline eneseületus, ent sellest hoolimata kavatseb ta ka sel hooajal hullumeelsusega jätkata.