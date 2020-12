SUUR GALERII SÄRAVAST KARJÄÄRIST | Tarmo Kink uuest elukutsest: olen alles poisikese kingades 

Kink tunnistas klubi pressiteate vahendusel, et võtab profijalgpalliga hüvasti jätmist ning treeneritööle pühendmuist rahulikult. „Aja jooksul sai selgeks, et ma ei saa enam profina jätkata, sain ennast pikalt ette valmistada. Amatöörina mängin jalgpalli edasi, kuid minu puhul on see varasemaga võrreldes 20protsendiline sooritus. Üleminek treeneritööle oli igati loomulik asjade käik,“ sõnas Kink, kes osaleb koos mitmete teiste koondislastega Eesti jalgpalliliidu UEFA A litsentsi kursustel.