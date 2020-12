AMETLIK: Norra suusakoondis Tour de Skil ei osale 

"Nakatumisoht reisimisel ja tuuri ajal pole võrreldes varasemate hinnngutega oluliselt muutunud," tõdes Norra koondise meditsiinipealik Øystein Andersen. "Pandeemia ajal mööda Euroopat reisimine kätkeb endas jätkuvalt liiga suurt nakatumisohtu."

Norra murdmaasuusatamise mänedžer Espen Bjervig kordas juba varem öeldut, et nende jaoks on kõige tähtsam sportlaste ja taustajõudude tervis. Sportlikult on prioriteediks Oberstdorfi MM ning sellega seoses ei soovita võtta mingeid riske.

Juba varem olid norrakad teatanud, et ei osale enam ühelgi tänavusel MK-etapil. Rahvusvahelise alaliidu murdmaasuusajuht Pierre Mignerey on norrakate otsuse suhtes väljendanud oma pettumust, kuid samal ajal rõhutas ta, et seda tuleb austada.