WRC KARM REAALSUS: häid sõitjaid on tunduvalt rohkem, kui tiimides kohti 

Tiitlifavoriitide seas on kõik juba peaaegu selge. Toyota jätkab kolmikuga: Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. Neid toetab neljanda sõitjana jaapanlane Takamoto Katsuta.

Samal teemal WRC ÜLLATUS: Esapekka Lappi järgmisel hooajal WRC-sarjas ei võistle Hyundai saadab kõigile etappidele Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i, kuid kolmas auto läheb jagamisele Craig Breeni ja Dani Sordo vahel. Kahe viimase kohta pole ametlikku lepingupikenduse teadet tulnud, kuid kõik märgid viitavad, et iirlane ja hispaanlane jätkavad Tänaku tiimikaaslastena. Lisaks peaks uuel hooajal WRC autoga võimaluse teenima tänavune WRC3 tšempion Jari Huttunen.

Kõik on aga lahtine M-Spordis. Briti tiimi tabas koroonakriis rängemalt ning eelarve tõmbus kokku. Neil puudub piisav Fordi tehase toetus ning väikesel erarallitiimil on ülikeeruline vastu hakata Hyundai ja Toyota võimule.

Monza ralli finišis teatas Esapekka Lappi, et teda järgmisel aastal WRC sarjas ei näe. Rallit.fi spekuleerib, et päris nii kehvalt ei pruugi minna Teemu Suninenil. 26aastane soomlane on Lappist noorem ja näidanud viimasel ajal ka paremaid tulemusi.

Lisaks Suninenile ennustab Soome portaal, et M-Spordis jätkavad prantslane Adrien Fourmaux ja britt Gus Greensmith. Seda juba ainuüksi põhjusel, et mõlemad mehed tulevad rikkast perest ning osaliselt on nad võimelised oma kulusid ise katma. Loomulikult on tegemist ka perspektiivikate rallisõitjatena, kes on tõestanud, et suudavad areneda.

Samal ajal ootavad joone all omi võimalusi Andreas Mikkelsen, Oliver Solberg, Mads Östberg, Pontus Tidemand, Ole Christian Veiby, Eric Camilli, Pierre-Louis Loubet, Nikolai Gryazin ja paljud teised. Ka Jari-Matti Latvala on korduvalt väitnud, et teeb kõik endast oleneva, et uuesti WRC rooli istuda.

Rallit.fi ennustus 2020. aasta koosseisude kohta: