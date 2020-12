SUPER! Jüri Vips testib esimest korda praegust vormel 1 masinat 

Red Bull andis oma kodulehel teada, et kui hooaja viimane etapp sel nädalavahetusel Abu Dhabis ära peetakse, saab nende masinasse istuda ka Jüri Vips. Eestlane osaleb Red Bulli vormel 1 autoga hooajajärgsel testimisel.

„Olen Aston Martini Red Bull Racingu tiimile väga tänulik, et mulle on antud võimalus osaleda RB16 masinaga noorte sõitjate testipäeval Abu Dhabis,“ vahendas Vipsi sõnu Red Bulli koduleht.

„See on esimene kord, kui saan sõita praeguse aja F1 masinaga. Teha palju õppida, aga teen kõik endast oleneva, et olla selleks võimalikult valmis. Minu jaoks on olnud hea olla paar viimast etappi reservsõitja,“ lisas eestlane, kes oli paaril viimasel F1 etapil nii Red Bulli kui AlphtaTauri varusõitja.