Henri Drell avameelses intervjuus: teatud NBA klubid jälgivad konkreetseid mehi ja minu puhul oli samamoodi 

Too palun mõni näide, mida Sa pead silmas selle all, kui ütled, et olid hullunud.

Arvan, et kõik nimed, kes seal üldse üleval on, on tuntud. Seal jälgitakse kõiki. Sel aastal ikka mu aktsiad natukene langesid, sest olin päris kõrgel kohal enne hooaja algust. Oleks samamoodi tõusvas joones jätkanud, siis usun, et oleksin praegu esimese ringi lõpus olnud. Aga nagu juba ütlesin, siis oli see õppimise koha pealt väga hea aasta. Nägin korvpallimaailma õiget külge. On teatud klubid, kes hoiavad mõnel kindlal mehel eriti silma peal ja mul oli ka niimoodi. Aga muidugi ei saa öelda, et ma mingi superstaar seal NBA ringkondades oleksin.