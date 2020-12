JUBA PAHANDUS MAJAS | Värskelt vormel 1 sõitjaks kinnitatud rikkuri poeg sattus skandaali 

Vene miljardärist ärimehe Dmitri Mazepini pojakesele on aga ilmselt kõik lubatud, sest minevikuseigast hoolimata pääses ta uueks hooajaks Haasi ridadesse. Veel enne, kui noormees on uut hooaega alustanud, sattus ta aga juba skandaali, kui sotsiaalmeediasse jõudis video autosõidust, kus ta krabab ühe naisterahva rindasid.

Haasi tiim oli sunnitud oma uue sõitja käitumise pärast juba praegu vabandama. „Haasi F1 meeskond ei kiida heaks Nikita Mazepini tegevust videos, mis sotsiaalmeediasse postitati. Lisaks on Haasi tiimile vastumeelne juba ainuüksi asjaolu, et selline video sotsiaalmeediasse üles pandi. Selle teemaga tegeletakse edasi meie endi keskis ja rohkem kommentaare praegu ei jagata,“ kirjutas F1 meeskond Twitteris.

Haas esitas samuti omalt poolt peagi vabanduse: „Tahaksin oma hiljutiste tegude valguses vabandada nii oma käitumise kui ka selle video sotsiaalmeediasse postitamise pärast. Palun vabandust nii oma ründava käitumise pärast kui ka selle piinlikkuse eest, mis ma Haasi F1 meeskonnale põhjustanud olen. Pean endale meelde tuletama, et F1 sõitjana on mul kõrgemad standardid ning pean aru saama, et olen alt vedanud ennast ja paljusid teisi inimesi. Luban, et õpin sellest,“ seisis noore venelase postituses.