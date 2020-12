SPORT VÕITIS | Selle aasta korruptsioonivastase teo auhind anti spordivaldkonda 

On juba traditsiooniks saanud, et täna, korruptsioonivastasel päeval annab ühing Korruptsioonivaba Eesti üle tunnustuse teo eest, mis on aidanud kaasa korruptsiooni vastu võitlemisele Eesti ühiskonnas, laiendanud korruptsioonialast arutelu, edendanud ja toonud kaasa uuendusi korruptsiooniennetuses, muutnud organisatsiooni või valdkonna korruptsioonivabamaks.

„Sel aastal tunnustame neid, kes on Eesti korruptsioonivastases tegevuses edukalt tegelenud spordikorruptsiooni temaatikaga. Sport puudutab meid kõiki - et viimastel aastatel murdmaasuusatamise dopinguskandaalide tõttu kahjuks ka negatiivselt, on väga positiivne, et spordikorruptsiooni vastu nii innukalt tegutsetakse,“ ütles Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus.