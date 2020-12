BLOGI | Kalev/Cramo võttis Ühisliigas hooaja esimese võidu 

Štelmahers on kuri ja võtab aja maha! Lätlane Klavs Cavars tabab kahest vabaviskest ühe, kuid ründelauas on Salaš, kes taas saab lihtsa korvi. 24aastane Salaš on eestlaste kindlasti tuttav, sest aastail 2018-19 mängis ta just Kalev/Cramo ridades, kus ta oli peamiselt varumees. Aga kodumaa satsis on ta tõusnud põhimeheks, sest keskmiselt on ta tiimi eest visanud 18,2 punkti ja noppinud 6 lauapalli