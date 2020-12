OTSEBLOGI | Kalev/Cramo võitis Minski vastu avaveerandi 

Kalev on nüüd uljalt vahetanud, algviisikust on sisse jäänud vaid Jõesaar. Platsile on tulnud Sten Sokk, Tanel Kurbas, Janis Kaufmanis ja Rauno Nurger, kellest viimane viib kauge kahesega Kalevi esmakordsele ette. Seis tablool 14 : 13.