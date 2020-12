Jalgpall AASTA KODUSES JALKALIIGAS: rohevalge võim, muponaut Lepmetsa seiklused ja Kostja terveks jäänud põlveluud Kaspar Koort , täna 21:30 Jaga: M

VÄÄRAMATU VÕIM: FC Flora kindlustas klubi ajaloo 13. meistritiitli kuu aega tagasi Tartus. Kui koroona uusi korrektiive ei tee, peaks nad võidukarika kätte saama eeloleval laupäeval pärast hooaja viimast mängu FCI Levadiaga. Foto: Aldo Luud

Kuigi viimaste päevade külmakraade silmas pidades on Eestimaa suusakeskustes pandud lumekahurid huugama ning talikalastajad poleerivad vägevatest saakidest unistades juba kannatamatult sikuteid, veereb jalgpall koduses Premium liigas veel rõõmsalt edasi. Tõsi, 12. detsembrile lükkunud hooaja viimane mäng FC Flora ja FCI Levadia vahel omab tabeliseisu kohalt vaid kosmeetilist tähendust, küll aga on suured panused laual FC Kuressaare ja Maardu linnameeskonna vahelistes üleminekulahingutes. Siiski on paras aeg heita tagasipilk koroonaviiruse tõttu enam kui kümne kuu pikkuseks veninud hooajale, keskendudes tabeli teravaima tipu meeskondadele, kuid meenutades ka nende kuude jooksul toimunud pentsikumaid või suisa skandaalseidki sündmusi.