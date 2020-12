Tennisemaailma esireket tegi ilusa žesti 

33aastane Djokovic on ka varasemalt heategevuses kaasa löönud ja nüüd andis ta enda ja oma naise Jelena nimel teada, et tänavu kogutakse raha kahe Serbias asuva küla ehk Vajska ja Ljubise jaoks. Sinna loodetakse rajada koolid ja Djokovic koos oma abikaasaga on lubanud annetada kahekordistada mis iganes summa head annetajad kokku suudavad ajada.

„Meie peamine eesmärk on investeerida lastesse ja nende tulevikku. Meie riik on täis tõelisi väikseid kalliskive, aga kahjuks väiksemates kohtades ei suudeta jõuda oma potentsiaalini, sest pole võimalik varakult haridust saada,“ nentis Djokovic.

„Tänavune aasta on tõestanud, kui tähtis on laste jaoks käia eelkoolis ja seda eriti olukorras, kus vanemad peavad kodust töötama ja pole adekvaatselt võimelised pühendama oma lastele aega. Samas ei tasu unustada, et ka tavatingimustes on neid lapsi, kes ei saa eelkooli minna,“ selgitas maailma esireket, miks ta just laste varast haridusteed toetab.